Девочка умерла во время обычного обследования (фото) [ Редактировать ]
В Англии 14-летняя Алиса Сломан скончалась в больнице после того, как должна была пройти стандартное обследование, сообщает Mirror.
По дороге в медучреждение девочка смеялась и пела, и никто даже представить не мог, что этот день станет для нее последним. О том, что у нее сердечная недостаточность, стало известно только после того, как ей дали анестетики во время МРТ. Девочку пришлось подключить к аппарату жизнеобеспечения.
Изначально врачи планировали проверить мозг Алисы на наличие в нем лишней жидкости, однако процедура пошла не по плану. В итоге через три дня органы девочки отказали. В данный момент полиция расследует причины произошедшего.
Родители Алисы, которые воспитывают еще двоих детей, были в ужасе от происходящего. У девочки был целый ряд проблем со здоровьем. Она страдала аутизмом, плохо видела и была гиперподвижна. Перед трагедией у нее начались головные боли, поэтому врач назначил МРТ. Поскольку для Алисы это был большой стресс, ее поместили под общий наркоз.
"Во время МРТ ее сердечный ритм поднялся до небес, а затем несколько раз падал, как и ее кровяное давление. То, что должно было быть обычным обследованием, превратилось в настоящий кошмар. Врачи сказали, что надо готовиться к худшему", - рассказала мама девочки.
Состояние подростка ухудшилось в считаные минуты, и ее экстренно перевели Королевскую детскую больницу в Бристоле, где она скончалась через три дня.
Ранее мы сообщали, что под Киевом пьяный мужчина сбил десятилетнюю девочку.
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