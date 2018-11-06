Взрывы в Ичне: все решения судов засекречены [ Редактировать ]
Все решения судов по делу о взрывах на арсенале в Ичнянской районе Черниговской области, начавшихся 9 октября, отныне засекречены.
"Прокурором в уголовном производстве... вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)", - цитируют "Українські Новини" ответ Военной прокуратуры Черниговского гарнизона на запрос.
Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованных решениям судов по делу о взрывах на арсенале под Ичней.
Основанием для такого решение Военная прокуратура назвала закон "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве".
Напомним, пожар на арсенале под Ичней вспыхнул ночью 9 октября. От огня начали детонировать боеприпасы и взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия. По фактам взрывов к ответственности были привлечены более 60-ти человек.
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