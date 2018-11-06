Мужчина попал в психбольницу за серийное "минирование" [ Редактировать ]
Жителя Ивано-Франковской области поместили на принудительное лечение в психиатрическую больницу за серийное "минирование". Мужчина неоднократно сообщал полиции о заминировании зданий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение", - заявили в пресс-службе.
Было установлено, что подозреваемый 29 января 2018 года пять раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории Ивано-Франковска.
Ранее во Львове "заминировали" десять зданий.
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