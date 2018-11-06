Доставщика пиццы жестоко избили на вечеринке под Киевом [ Редактировать ]
В Белой Церкви Киевской области заказчик избил курьера по доставке пиццы.
Так, семья с двумя детьми сняла новую квартиру и решила отпраздновать новоселье мини-вечеринкой, заказав пиццу.
"Когда курьер позвонил, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается", - рассказывает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал, так как сумма заказа превышала 500 гривен.
"Расчет 23-летний добытчик и глава семейства провел кулаками. Потерпевший, когда пришел в себя, обратился в полицию", - говорится в сообщении.
Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по статье "Грабеж".
Ранее в Одессе охранник пиццерии убил посетителя.
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