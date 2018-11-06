Украинский город Днепр занял 13 место в списке самых загрязненных населенных пунктов на планете. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Pollution Index 2018, опубликованного на портале numbeo.com.

Самым грязным городом мира оказался македонский Тетово. Второе место занимает Аккра (Гана), "почетное" третье место в списке досталось российскому Челябинску.

Украинская столица не вошла в первую сотню рейтинга. Однако в рейтинг из 295 городов мира попали четыре украинских: Киев занял 104 место, Львов - 153 и Харьков - 163.



На днях в Украине назвали самый комфортный город для проживания.