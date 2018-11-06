Працівники СБУ викрили антиукраїнських інтернет-агітаторів [ Редактировать ]
Дев'ятьох антиукраїнських інтернет-агітаторів викрили працівники СБУ в Одесі, Києві та Сєверодонецьку. Зловмисників фінансували російські спецслужби. Вони публікували надіслані з Росії фейкові статті та закликали до акцій протесту і масових заворушень.
За задумом російських кураторів, через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів, пропагандисти мали вплинути на перебіг майбутніх президентських виборів.
"После событий на Майдане в 2014 году, активно заинтересовался политикой. Вступил в группу "Антимайдан" начал к себе перепощивать материалы антиукраинской риторики с призывами к свержению конституционного строя, с призывом раздела Украины", - розповів затриманий.
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