До театралів долучилися і українські рок-зірки

У столичному театрі на Липках показали доброчинну виставу "Цой. Осінь. Театр". Спектакль влаштували, щоб підтримати молодого актора Тараса Мельничука, який уже понад три роки бореться з лейкемією.

"И если есть порох, дай огня, вот так".

До вистави менше години, а на головній сцені столичного Театру юного глядача все ще триває генеральна репетиція.

"Это формат, который вышел за рамки спектакля, это спектакль-концерт. Здесь песни, здесь живое общение, здесь люди, которые пришли нас поддержать", - говорить Анастасія Андрієнко, актриса та режисер.

Створити спектакль, присвячений Віктору Цою, організатори задумали ще влітку. Кажуть, тоді надихнулися фільмом про співака.

"Когда был фильм, по всему Киеву были на асфальте приглашения - "Цой. Лето. Кино" и мы это использовали. Использовали эту идею и переформатировали ее. Ну уже осень и мы в театре", - пояснює Анастасія Андрієнко, актриса та режисер.

А згодом у вистави з'явилася ще й благородна мета - допомогти зібрати кошти на лікування молодого актора Тараса Мельничука. Який уже три роки бореться з мелоїдною саркомою.

"Мы его очень любим. Нам хочется, чтобы он с нами был. Не так, не мы к нему снизошли, а он с нами. Он вот у нас в сердце, рядом тоже с нами", - говорить Анна Рудник, актриса.

До театралів долучилися і українські рок-зірки, які разом з акторами виконували пісні Віктора Цоя та гурту "Кіно". Взяв участь у виставі і гість із-за кордону - відомий ведучий Сєва Новгородцев.

"Олег Карамазов из "Братьев Карамазовых" организовал мне короткий тур по Украине - Полтава, Харьков, и Киев, 7, 8, 9 числа. И между делом сказал, что вот сегодня вечером будет благотворительный спектакль. Потому что один из актеров трупы Тарас тяжело заболел. Согласитесь и вы сказать пару слов? Ну конечно я всегда за, потому что качество страны определяется отношением людей друг к другу", - говорить Сєва Новгородцев, журналіст та ведучий.

"Даже во времена достаточно сложные, которые переживает в данном случае Тарас, мы люди, которые далеки от него, все откликнулись и мы сегодня в этом спектакле, а главное окажем реально помощь", - говорить Олег Карамазов, лідер гурту "Брати Карамазови".

Частиною спектаклю став показ картини "Кінець Канікул", в якій зафільмований перший візит Віктора Цоя до Києва.

"Спектакль мне очень понравился, он был очень атмосферный. И я на самом деле всегда мечтал побывать, почувствовать себя на концерте у Цоя, ощутить это на себе", - ділиться враженнями Олесь, глядач.

Вистава зірвала аншлаг, а всі кошти з продажу квитків підуть на допомогу хворому актору.

Допомогти Тарасові Мельничуку зібрати кошти на лікування зможете і ви. Реквізити, на які можна перераховувати гроші ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Мельничук Тарас Русланович

Приват Банк карта 5168745600461146;

Благодійна Організація "Арт Поміч" рахунок 26008052605182 для Тараса Мельничука