Художники розмалювали кольоровими муралами міст метро у Дубаї [ Редактировать ]
У Дубаї міст метро розмалювали кольоровими муралами. Двоє художників із Перу та Домініканської Республіки відтворили на опорах споруди підводний світ, космос та інші картини. Так міська влада намагається зробити мегаполіс гарнішим.
У мерії навіть розробили спеціальний проект і запрошують митців взяти в ньому участь. Задумали, що мурали поступово з'являться і на інших мостах, зупинках та тунелях міста.
"Ми вибрали саме це місце, тому що тут зазвичай дуже гамірно. Багато людей різних національностей живуть неподалік і проходять тут дорогою на роботу. Усі ці витвори дуже креативні, і наша мета - спонукати людей думати нестандартно", - заявив Шаїма аль-Суваїді, менеджер проекту з покращення міста.
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