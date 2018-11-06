Авіакатастрофа в Індонезії: слідчі розшифрували дані "чорної скриньки" [ Редактировать ]
Катастрофа індонезійського "Боїнга" сталася через несправність датчика швидкості. Такого висновку дійшли слідчі після розшифровки даних зі знайденого бортового самописця.
Зараз спеціалісти намагаються дізнатися, у чому проблема - в самому приладі, сенсорах чи комп'ютерній системі.
Нагадаю, літак індонезійського лоукостера розбився тиждень тому неподалік східного узбережжя країни. На великій швидкості лайнер упав на воду. На борту було 189 людей - ніхто з них не вижив.
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