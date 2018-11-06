В Ізраїлі висихає Галілейське море. За два роки рівень води там сягне критичної точки. Рятувати ситуацію взялися на найвищому рівні.

Лише розкидані де-не-де мушлі нагадують, що колись на цьому клаптику берега була вода. Так висихає всесвітньо відоме Галілейське море. Саме тут, вірять християни, Ісус ходив по хвилях. За останні 14 років вода опустилася на 6 метрів. У південній частині озера уже навіть утворився острів. Житель прибережного містечка Мейр каже: раніше море було значно більшим.

"Ось дивіться, зараз вода закінчується тут. А коли я сюди переїхав, вода була за 300 метрів від того місця, де ми з вами стоїмо", - розповідає Мейр Штернберг, місцевий житель.

Екологи кажуть: історичне озеро потрохи зникає через часті та тривалі посухи. До того ж, Галілейське море - одне із найважливіших джерел прісної води у країні. А її використовують дуже багато.

"Нам потрібна ця вода. Не тільки нам, а і йорданцям. Вони у дуже суворих умовах", - говорить Жіора Шазам, директор управління водопостачання Ізраїлю.

У Ізраїлі непокояться: через висихання озера не лише зменшуються запаси прісної води. Адже, це ще й важливе місце паломництва для вірян з усього світу. Якщо воно зникне, туристів у регіоні поменшає.

"Якщо Галілейському морю буде завдано непоправної шкоди, то постраждає ціла екосистема. Це також може вплинути на кількість туристів-християн. Добре, що Ізраїль намагається нарешті вирішити цю проблему", - говорить Девід Парсонс.

Ізраїльська влада і справді поставилася до проблеми серйозно. Рішення уже є - план порятунку водойми ухвалили в червні. Вода до озера надходитиме трубопроводом із Середземного моря. Та перед тим її будуть опріснювати.

"Ми намагаємося зменшити спустошливий вплив глобального потепління на Галілейське море, і зберегти важливий водний ресурс для Ізраїлю. Це місце, де Ісус ходив по воді. Зараз там можна ходити просто по дну", - говорить Юваль Штайніц, міністр енергетики та водопостачання Ізраїлю.

Поповнювати запаси Галілейського моря почнуть уже у 2019-ому. Щороку туди планують заливати 120 мільйонів літрів води. У Ізраїлі сподіваються повністю відновити історичну водойму до 2026-го.