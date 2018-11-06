Госбюджет по итогам 10 месяцев 2018 года недовыполнен на 17,5 млрд гривен. По мнению заместителя председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, сложившаяся ситуация - следствие непрофессионализма власти, проявленного как в планировании, так и в наполнении бюджета.

"Госбюджет за 10 месяцев не выполнен. В него не поступило плановых 17,5 млрд, что составляет 2,3% от общей суммы. Причем недовыполнение бюджета стало стабильным явлением, которое наблюдается в течение всего 2018 года. Значит, речь идет не о случайном провале, а о системных недостатках, ставших следствием непрофессионализма власти, проявленного как в планировании, так и в наполнении бюджета", - заявил Сергей Левочкин.

Политик напомнил, что в первом квартале план по доходам общего фонда Госбюджета был не выполнен на 3,1%, в первом полугодии - на 3,5%, за 9 месяцев - 2,7%.

"За первые девять месяцев в бюджет были перечислены 44,6 млрд гривен поступлений от превышений доходов над расходами НБУ. Больше поступлений от Нацбанка в бюджет в 2018 году не предполагается, так как он уже перечислил всю причитающуюся сумму прибыли, которая утверждена решением Совета НБУ на нынешний год", - пояснил он.

Также, по словам заместителя председателя фракции "Оппозиционного блока", в январе-сентябре 2018 года Минфин уже получил плату за лицензии 4G в размере 8 млрд гривен. Больше таких доходов в 2018 году не планируется.

"Динамика поступлений налогов и платежей от импорта также отставала от плановых показателей. По данным Госказначейства, таможенные органы не выполнили план по доходам общего фонда за январь-сентябрь 2018 года на 1,5%, недобрав 3,7 млрд гривен", - сообщил Сергей Левочкин. По его мнению, в этом проявились недостатки планирования бюджета на 2018 год, о которых "Оппозиционный блок" заявлял при его обсуждении.

"Мы настаивали на значительном увеличении вложений в промышленность, которые уже во второй половине года могли бы дать толчок росту производства и, соответственно, росту налоговых поступлений. Но власть предпочла увеличить финансирование силовых структур и госаппарата, то есть увеличить долю непродуктивных текущих расходов, вместо расходов развития", - заявил политик.

Помимо непрофессионального планирования, власть не может организовать и должное налоговое администрирование: с начала года растет задолженность по возмещению НДС, составив 17,8 млрд грн., а сумма налоговых долгов предприятий по состоянию на 1 октября превысила 97,2 млрд гривен, увеличившись на 5,7 млрд с начала года. "Причем наибольшими должниками являются государственные компании", - добавил политик.

"В сложившейся ситуации вызывает опасения не только выполнение текущего Госбюджета, но и финансовый план на следующий год. Счетная палата уже заявила, что проект Госбюджета-2019 содержит завышенные планы по доходам. Без изменения системного подхода распределения бюджетных средств в пользу увеличения расходов на развитие экономики, бюджет следующего года окажется таким же провальным, как и нынешний", - подытожил Сергей Левочкин.