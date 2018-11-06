Генсек НАТО выступил за диалог с Россией [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за продолжение диалога с Россией, несмотря на натянутые отношения альянса с Москвой.
"Мы не хотим конфронтации с Россией, а диалог. Если мы не будем говорить друг с другом, мы не сможем решить наши ссоры. Но в то же время мы должны действовать едиными и решительными, чтобы Россия не понимала нас и не ошибалась", - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
При этом он напомнил, что у него, как у политика, 20-летний опыт общения с Россией:
"От немецких политиков, таких как Хельмут Шмидт и Вилли Брандт, из холодных времен мы узнали, что нам нужно поговорить с Россией. У меня 20-летний опыт общения с Россией, вся моя политическая жизнь. Я говорил с Россией в 1990 году в качестве государственного секретаря Норвегии по энергетике, а затем в качестве премьер-министра и теперь как генерального секретаря НАТО. Диалог - это не признак слабости, а признак силы. Несмотря на всю политическую напряженность, нам удается найти политические решения с Россией, например, по визовым вопросам или по энергетике и окружающей среде - не несмотря на НАТО, а из-за НАТО. Но это не значит быть наивным", - подчеркнул Столтенберг.
Также генеральный секретарь выразил уверенность, что именно НАТО спасло его родную страну, Норвегию, от опасности, исходящей от восточного соседа:
"Я родом из Норвегии, небольшого государства с пятью миллионами жителей, граничащими с Россией. Иосиф Сталин не хотел, чтобы Норвегия вступила в НАТО в 1949 году. И я очень рад, что союзники по НАТО заявили, что слушают не Сталина, а демократическое решение норвежского народа. Для Норвегии было бы чрезвычайно опасно, если бы мировое сообщество приняло сферу влияния России. Ни одна страна не имеет права перемещать границы своих соседей", - сказал Столтенберг.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО усилит свои военные позиции.
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