Юрий Луценко подает в отставку [ Редактировать ]
6 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление об отставке.
"Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины... Как глава правоохранительной системы, подаю заявление", - сказал Юрий Луценко в ходе выступления по поводу расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Он попросил парламент рассмотреть вопрос об отставке в течение текущей недели:
"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос", - сказал Луценко.
При этом Луценко заявил, что он "свою работу делал и будет делать":
"Все, что я обещал Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, я допустить не могу", - отметил генпрокурор.
Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти, после чего МВД передало материалы в СБУ.
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