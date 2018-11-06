6 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление об отставке.

"Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины... Как глава правоохранительной системы, подаю заявление", - сказал Юрий Луценко в ходе выступления по поводу расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Он попросил парламент рассмотреть вопрос об отставке в течение текущей недели:

"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос", - сказал Луценко.

При этом Луценко заявил, что он "свою работу делал и будет делать":

"Все, что я обещал Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться, но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, я допустить не могу", - отметил генпрокурор.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти, после чего МВД передало материалы в СБУ.