В Израиле задержали 6 человек по делу о крупной контрабанде алмазов из России. Расследование ведет полиция и таможенная служба Израиля, сообщает Haaretz со ссылкой на источник в полиции.

Среди подозреваемых арестовали сына и брата израильского бизнесмена Льва Леваева. Драгоценные камни, незаконно ввезенные в страну, оценивают в 300 миллионов шекелей (81, 5 миллиона долларов). 5 ноября суд продлил срок ареста шести человек. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Подозреваемым предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили. Сообщается, что полиция начала расследование в конце марта текущего года.

Схему контрабанды раскрыли после того, как в 2017 в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева). Во время проверки на таможне в его чемодане нашли алмазы. Задержанный согласился сотрудничать с полицией и сообщил о других участниках контрабандной сети. Во время расследования выяснилось, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем - в Еврейское государство.

В компании Леваева заявили, что бизнесмен не нарушал закон. Источник Haaretz, близкий к Леваеву, сообщил, что бизнесмен может добровольно вернуться в Израиль для допроса. Где сейчас он находится, неизвестно.

Ранее в аеропорту "Борисполь" задержали британца, которого разыскивал Интерпол.