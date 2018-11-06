Убийство Гандзюк: Луценко назвал подозреваемых [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания.
На сегодня следствие рассматривает 12 человек, которые могли быть заказчиками этого преступления, сказал Луценко с трибуны Верховной Рады 6 ноября, передает УНН.
"Гражданин Торбин, 1977 года рождения, рассматривается следствием как организатор преступления и находится в СИЗО, гражданин Горбунов, 1991 года рождения, гражданин Вишневский, 1990 года, гражданин Гравчук, 1995 года и гражданин Васинович, 1994 года рождения. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен. Большинство из задержанных, а именно четыре человека, дали признание своего участия в преступлении, и указали в качестве всех участников. В связи с этим следствие обоснованно считает организатором преступления гражданина Торбина, а других лиц - исполнителями", - заявил Луценко.
Он уточнил, что проверяя версии, следствием было проведено 367 допросов "всех лиц, причастных к этой группе и по другим версиям".
"Было проведено 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, предположительно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них под допроса следователем... На данный момент мы считаем почти доказанной, исключая окончательных экспертиз, вину исполнителей и организаторов", - сообщил Луценко.
При этом Юрий Луценко завил, что подает в отставку.
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