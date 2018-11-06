Луценко назвал сроки передачи дела Ганзюк в суд [ Редактировать ]
Часть дела относительно исполнителей и организаторов убийства активистки Екатерины Гандзюк будет передано в суд до конца 2018 года, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Следствие фактически состоит из двух этапов. Мы считаем почти доказанным вину исполнителей и организаторов... Эта часть дела будет передана в суд. Считаю, что это произойдет, в зависимости от завершения экспертизы, не позднее конца этого года", - сказал Луценко с трибуны Верховной Рады 6 ноября.
При этом Луценко назвал имена подозреваемых в организации и исполнении нападения на Екатерину Гандзюк.
После окончания выступления Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.
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