У США та Канаді закликали покарати винних у смерті Гандзюк

Про смерть Катерини Гандзюк говорили в Раді і напередодні. До парламенту прийшли колеги померлої. Стверджують: вели самостійне розслідування і знають імена всіх, причетних до трагедії. Тому вимагають створити тимчасову слідчу комісію