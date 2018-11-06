Целая семья стала жертвой коллекторов - аферистов, которые незаконно забрали квартиру на Отрадном в Киеве. Теперь же киевляне живут прямо на улице Леваневского, 8/7 в огромной палатке, сообщает vgorode.ua.

Фото: vgorode.ua

Коллекторы выгнали семью из собственной квартиры. Мебель и остальные вещи, разложенные вокруг, принадлежат им.

"История проста. Произошел захват квартиры. Ворвались "новые хозяева квартиры" с бандитами, была стрельба, нанесение тяжких телесных... И теперь люди адаптируются к статусу бездомных. Хозяина похищали, во время захвата пропадали ценные вещи и документы", - рассказал один из местных жителей.

Такие случаи происходят постоянно. Так, в Кривом Роге судья незаконно присвоил жилье и продал его.