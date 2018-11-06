Имя самого сексуального мужчины 2018 года назвал журнал People. Им стал 46-летний британский актер Идрис Альба, известный по фильмам "Лютер" и "Темная башня".

В интервью актер признался, что сначала не поверил в это.

"Когда мне об этом сказали, я подумал: "Да ладно, не может быть! Серьезно?" Потом посмотрел на себя в зеркало и отметил, что сегодня довольно секси. Но, если честно, это просто приятное чувство и приятный сюрприз, который точно укрепит мою самооценку", - отметил Альба.

В 2019 зрители увидят актера в боевике "Хоббс и Шоу", в котором ему досталась роль главного злодея.

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