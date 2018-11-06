В Харькове на одной из станций метрополитена у пассажира нашли гранатомет и боеприпасы.

"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1", - сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области 6 ноября.

Уточняется, что полицейские нашли и изъяли боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро "Южный вокзал".

Следователем открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

"Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается", - отметили в полиции.

Ранее в Харькове во двор жилого дома бросили гранату.