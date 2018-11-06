4 ноября в Берлине в городском округе Райниккендорф мясник на пенсии убил кабана при помощи топора, чтобы полакомиться "качественным мясом". Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Неизвестные сообщили полицейским о припаркованном у лесопарка подозрительном автомобиле. Стражи порядка выехали на место и обнаружили в машине 75-летнюю женщину, которая ждала мужа.

Полицейские отправились в лес и вскоре нашли окровавленный труп самки кабана с отрубленной головой. С тела животного была снята кожа, оно было не до конца выпотрошено. Съедобные потроха и куски мяса были аккуратно упакованы в коробки, рядом лежали стальные ножи и прочие инструменты. Снимком находок берлинские полицейские поделились в своем Twitter-аккаунте.

Wenn Sie nicht wissen möchten, was ein 80-jähriger Fleischer letzte Nacht auf einem Parkplatz in #Reinickendorf mit einem Beil angestellt hat, klicken Sie bitte *nicht* hier: https://t.co/t4otHnv9sF

^tsm pic.twitter.com/Xy7tKsCAmk — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 5, 2018

Неподалеку в кустах скрывался 80-летний мужчина с топором мясника. Он признался офицерам в убийстве "доверчивого" животного и объяснил, что иначе не мог себе позволить "качественного мяса кабана".

Полиция конфисковала мясо и передала труп животного департаменту лесного хозяйства. Против пенсионера возбудили уголовное дело о браконьерстве.

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