За избиение херсонской активистки Екатерины Гандзюк, умершей 4 ноября, организатор обещал исполнителю 5 тысяч долларов, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в ходе выступления в Верховной Раде 6 ноября.

"В июле этого года организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов за избиение Екатерины Гандзюк. В дальнейшем планы изменились и избиения заменили на применение серной кислоты, которую купили накануне преступления. Преступников было трое. Один выступал в качестве водителя, другой наблюдал за территорией, а последний должен был применить кислоту против потерпевшей", - сказал Князев", - передает пресс-служба МВД Украины.

На данный момент, по словам Князева, все наработанные материалы по делу Гандзюк передали Главному следственному управлению СБУ.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле.

6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания, после чего сообщил, что подает в отставку.

В этот же день депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за создание Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других гражданских активистов.