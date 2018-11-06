Во Франции полиция задержала шесть подозреваемых в рамках расследования вероятного планирования покушения на президента Эммануэля Макрона, сообщает Reuters.

По словам источника, французские правоохранители задержали шестерых по подозрению в организации "плохо продуманного" плана совершения "насильственных действий" в отношении главы государства.

Отмечается, что задержанные являются членами крайне правой организации.

Ранее было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.