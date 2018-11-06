Украинка стала победительницей "Миссис Швеция" 2018 [ Редактировать ]
Украинка Мария Свенссон стала победительницей "Миссис Швеция" 2018 года. Это означает, что она поедет на международный конкурс красоты в Сингапуре, сообщает "Україна Нова".
Мария Свенссон заполучила сразу пять титулов на этом конкурсе красоты. С главным титулом украинка получила возможность поехать на конкурс в Сингапур. Мария - дипломированный филолог. Она закончила филологический факультет Запорожского национального университета. Победительница сейчас проживает в Стокгольме.
Фото: "Україна Нова"
Девушка имеет собственную школу иностранных языков и работает преподавателем в государственной школе Швеции. Она преподает шведский язык для приезжих. Мария замужем за шведом, вместе с ним воспитывает дочь. Фото победительницы вызвали восторг в сети.
На днях королева красоты упала в обморок прямо на сцене.
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