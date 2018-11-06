Служба безопасности Украины предварительно обсудила шаги, которые должны быть выполнены в рамках расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, с Генеральным прокурором и с председателем Национальной полиции.

Об этом во время выступления в парламенте заявил председатель Службы Безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"С самого начала работа велась скоординировано со следователями и оперативниками Национальной полиции, процессуальными руководителями Генеральной прокуратуры Украины. Принято решение Генеральной прокуратурой о передаче материалов и объединении двух производств в одно. Насколько понимаю, это было 4 ноября этого года. Фактически материалы уже находятся в Киеве, и я надеюсь, что сегодня мы их получим физически для продолжения производства. Убежден, что будем действовать и в дальнейшем слаженно, как с Национальной полицией, так и с ГПУ", - сказал Грицак.

По его словам, обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и скорости внесения полной ясности в это дело. Любая раскрыта информация может быть использована теми, кто это сделал, для защиты.

"На сегодняшний день мы готовы к этому расследованию. Мы уже предварительно обсудили то, что должны делать дальше, с Генеральным прокурором, и с председателем Национальной полиции", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что нападение на Гандзюк "оценили" в 5 тысяч долларов.