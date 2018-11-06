Светлана Лобода "засветила" грудь (фото) [ Редактировать ]
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, поделилась новым фото на своей странице в Instagram.
Недавно ее выписали из больницы, где она перенесла операцию.
Артистка постепенно возвращается в работу и активно делится фотографиями. Так, на последнем фото она "засветила" грудь.
"Сгораю вся дотла. И к мысли без тебя я привыкаю", - заинтриговала словами из новой песни Лобода.
сгораю вся до тла.... и к мысли без тебя я привыкаю...🖤
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Напомним, что во вторник вечером Светлану Лободу экстренно госпитализировали прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки.
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