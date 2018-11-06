Скандальная украинская певица Светлана Лобода, поделилась новым фото на своей странице в Instagram.

Недавно ее выписали из больницы, где она перенесла операцию.

Артистка постепенно возвращается в работу и активно делится фотографиями. Так, на последнем фото она "засветила" грудь.

"Сгораю вся дотла. И к мысли без тебя я привыкаю", - заинтриговала словами из новой песни Лобода.

Напомним, что во вторник вечером Светлану Лободу экстренно госпитализировали прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки.