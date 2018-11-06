Дефолт в 2019 году: в Минфине сделали заявление [ Редактировать ]
Министерство финансов предупреждает, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту уже в 2019 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что МВФ согласился с введением НнВК в Украине, но только для компаний с годовым оборотом до 200 млн гривен и при условии, что они должны будут авансом заплатить 50% от суммы налоговых обязательств по налогу за прибыль за 2018 год.
В таком случае НнВК будет введен для 98% юридических лиц, но оставшиеся два процента, которые генерируют до 85% общей суммы налога на прибыль, продолжать его платить. Речь идет о 4500 крупнейших компаний.
"Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров, была согласована как возможная", - сообщили в министерстве.
По оценке Минфина, если ввести НнВК для всех компаний, прямые потери бюджета составят 46,7 млрд гривен, компенсировать которые будет невозможно.
"МВФ на рабочем уровне утвердил новую программу stand-by для Украины. Предпосылкой для утверждения программы советом Фонда является выполнение Украиной взятых на себя обязательств в сфере фискальной стабильности и ответственности, а также сбалансированного бюджета и уменьшения бюджетного дефицита. Только при условии продолжения сотрудничества МВФ Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам", - отмечают в ведомстве.
Там напоминают, что в следующем году Украина должна направить на обслуживание и погашение долга более 400 млрд гривен "
В случае, если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу уже в следующем году", - говорится в сообщении.
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