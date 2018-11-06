Жестоко разыграли: футболист лечил повреждение куском мяса [ Редактировать ]
Фото: lancastercityfc.co.u
Футболист английского клуба "Ланкастер Сити" Том Престон стал жертвой розыгрыша одного из своих партнеров, посоветовашего ему лечить травму куском сырого мяса. Скриншоты переписки спортсменов опубликованы в Twitter-аккаунте Soccer AM.
Престон случайно пожаловался в мессенджере одноклубнику Робу Уилсону, перепутав его номер с физиотерапевтом команды. Коллега решил не терять момент и притворился врачом, посоветовав вместо льда прикладывать к поврежденной стопе кусок сырого мяса.
Травмированный игрок долго сомневался, однако позднее отправил отца в супермаркет за сырым стейком. Лже-врач попросил у Престона фотографию "лечения" мясом, чтобы якобы доложить руководству о ходе восстановления спортсмена. Тот отправил и стал предметом шуток для пользователей интернета и соцсетей.
This is the best prank we've seen in a long time! 👏— Soccer AM (@SoccerAM) 5 ноября 2018 г.
This young @LancasterCityFC footballer thought he was texting the club physio, he was actually texting a teammate, what happened next was hilarious...
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HyVpQrTpNe
Ранее легендарный полузащитник неожиданно объявил о завершении карьеры, хотя и планировал доиграть сезон.
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