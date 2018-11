Фото: lancastercityfc.co.u

Футболист английского клуба "Ланкастер Сити" Том Престон стал жертвой розыгрыша одного из своих партнеров, посоветовашего ему лечить травму куском сырого мяса. Скриншоты переписки спортсменов опубликованы в Twitter-аккаунте Soccer AM.

Престон случайно пожаловался в мессенджере одноклубнику Робу Уилсону, перепутав его номер с физиотерапевтом команды. Коллега решил не терять момент и притворился врачом, посоветовав вместо льда прикладывать к поврежденной стопе кусок сырого мяса.

Травмированный игрок долго сомневался, однако позднее отправил отца в супермаркет за сырым стейком. Лже-врач попросил у Престона фотографию "лечения" мясом, чтобы якобы доложить руководству о ходе восстановления спортсмена. Тот отправил и стал предметом шуток для пользователей интернета и соцсетей.

