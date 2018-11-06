Как скачать фото или видео из Instagram [ Редактировать ]
Instagram не позволяет скачивать видео. Но существует несколько лайфхаков, с помощью которых можно сохранить ролики на устройство. Об этом пишет "Лайфхакер".
Как сохранить видео на компьютер
Если вы просматриваете ленту на компьютере, то проще всего скачать видео из Instagram прямо в браузере. Для этих целей существуют специальные расширения. Они доступны для всех популярных браузеров и работают по одному и тому же принципу.
Обычно после установки на странице с видео появляется кнопка "Скачать" или же ролик открывается в новой вкладке, где вам остается лишь сделать правый клик и выбрать "Сохранить видео как…".
На мобильных устройствах браузеры не поддерживают расширения. Поэтому лучший способ сохранить видео из Instagram в галерею - это воспользоваться одним из специальных приложений.
Утилиты для Android и iOS работают одинаково. Вам нужно скопировать ссылку на видео, которое вы хотите скачать, а затем открыть приложение и вставить URL. Утилита загрузит ролик, и он появится в вашей галерее.
Существуют и другие способы заполучить видео из Instagram
Например, удобно загружать его с помощью бота для распространенного мессенджера Telegram. Просто отправьте ему ссылку на видео, и он в ответ пришлет вам готовый файл, который останется только сохранить.
Если у вас iPhone, то есть еще один простой способ загрузки видео
Вам поможет скрипт для популярного приложения автоматизации Workflow. Оно автоматически распознает ссылки в буфере обмена, поэтому после установки вам нужно будет лишь открыть приложение, выбрать скрипт и сохранить видео через стандартное меню iOS "Поделиться".
Ранее мы писали о том, как скачать видео с YouTube.
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