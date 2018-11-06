Во вторник, 6 ноября, около 16:00 в Киеве на улице Щербаковского водитель джипа сбил пожилого мужчину, который после этого разбил окно в его авто. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Неизвестный затащил мужчину в джип и увез в сторону жилмассива Виноградарь.

Около 16:15 полиция ввела оперативный план "Перехват".

Разыскивают джип черного цвета с номерами КР 13523.

Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Ранее мы писали о том, что в Луцке ввели план "Перехват".