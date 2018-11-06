В Киеве ввели план "Перехват": сбили и похитили пенсионера [ Редактировать ]
Во вторник, 6 ноября, около 16:00 в Киеве на улице Щербаковского водитель джипа сбил пожилого мужчину, который после этого разбил окно в его авто. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
Неизвестный затащил мужчину в джип и увез в сторону жилмассива Виноградарь.
Около 16:15 полиция ввела оперативный план "Перехват".
Разыскивают джип черного цвета с номерами КР 13523.
Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.
Ранее мы писали о том, что в Луцке ввели план "Перехват".
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