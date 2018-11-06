7 ноября пройдет новолуние в знаке Скорпиона. Астрологи предупреждают, что есть ряд вещей, которые в этот день категорически нельзя делать. Об этом пишет Dailyhoro.

Новолуние - не самый удачный день для покупок. Крупные траты могут привести к проблемам с деньгами, а также есть большая вероятность приобрести некачественный товар.

Финансовые сделки лучше отложить, чтобы исключить обман и потерю накоплений. В среду лучше не давать деньги в долг, чтобы не лишиться финансовой удачи.

Лучше разрешить конфликтные ситуации как можно быстрее, чтобы словесная перепалка не переросла в обоюдную обиду и недовольство.

Исключить в этот день стоит зависть и тщеславие, которые помешают выстроить деловые и личные отношения.

7 числа стоит остерегаться манипуляторов и завистников, чья негативная энергия может сильно навредить в эмоциональном плане и даже нанести урон здоровью.

В Новолуние активны так называемые энергетические вампиры, которые буквально забирают жизненную энергию людей, с которыми общаются.

Ранее мы писали о том, что что ждет каждый знак зодиака 7 ноября.