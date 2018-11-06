Убивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення - на вимогу активістів - сьогодні проголосувала Верховна рада. А ще - депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про хід слідства щодо нападів на активістів. Що нового вдалося дізнатись - Ксенія Барвіненко розповість.

Понад дві години засідання нардепи витратили на дискусії про створення тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк. І лише після перемовин у кабінеті голови спікера взялися до обговорення відповідною постанови. Та спершу заслухали звіт правоохоронців про результати слідства.

"Затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця, всі, на жаль, учасники АТО", - повідомив Сергій Князєв, керівник національної поліції України.

А от замовника й досі не визначили. Прокуратура підозрює аж 12 людей.

"Одна з версій слідства витекла в засоби масової інформації, ще раз підкреслюю - 12 осіб, які нами розробляються на причетність до замовлення, в зв'язку з вчорашнім витоком звичайно отримали необхідну їм інформацію", - наголосив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Імовірно, ці слова стосуються можливої причетності до злочину Ігоря Павловського, помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Адже саме така інформація з'явилась напередодні.

"Шановні народні депутати, оприлюднення даних не сприяє якості і швидкості внесення повної ясності у цю справу. Будь-яка інформація, яка надається будь-ким, незалежно - чи то учасник процесу, може бути використана тими, хто це зробив для захисту", - заявив Василь Грицак, голова служби безпеки України.

Наостанок у генпрокурора не витримали нерви - заявив про відставку.

"Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту і ви в парламенті маєте розглянути це питання, просто зробити цього тижня. Я свою робив і буду робити", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

А от нардепи не захотіли відпускати генерального прокурора. Під час рейтингового голосування за його звільнення проголосували лише 38 нардепів.

До створення тимчасової слідчої комісії взялися наприкінці ранкового засідання. І в її ефективність не вірили навіть автори постанови. Радикали ж одразу назвали комісію незаконною.

"Наша фракція не буде голосувати за цю постанову про створення ТСК з однієї причини - вона не законна! Прийнята, підготовлена і внесена до зали всупереч закону України про регламент. І друга причина - усі ТСК, які створювалися в парламенті не мають жодної сили без закону про ТСК у Верховній Раді України", - наголосив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".

Постанову таки підтримали 259 нардепів. Очільником комісії обрали позафракційного Борислава Березу.

"Генпрокурор не хоче нічого давати, ніяку інформацію. Вибачте, я не хочу брати участь у профанації. Якщо генпрокурор або представники МВС або СБУ не будуть давати інформацію і співпрацювати із ТСК - ця слідча комісія ні про що. Якщо представники більшості не прийдуть на засідання два рази - я не хочу бути "цапом відбувайлом", я вийду сюди і складу з себе повноваження", - заявив Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.

Головним завданням ТСК буде контроль за слідством, яке ведуть правоохоронці. А також перевірка даних про напади на інших громадських активістів.