На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку - там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя.
Неспокійно було також поблизу Красногорівки та Пісків. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська атакували наші опорники в районі Новолуганського та Хутора Вільний.
За даними розвідки, двох бойовиків поранено. Втрат і поранених серед наших захисників - немає.
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