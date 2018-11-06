14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку - там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя.

Неспокійно було також поблизу Красногорівки та Пісків. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська атакували наші опорники в районі Новолуганського та Хутора Вільний.

За даними розвідки, двох бойовиків поранено. Втрат і поранених серед наших захисників - немає.