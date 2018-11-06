Донбасс на грани экологической катастрофы - ООН [ Редактировать ]
Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей наносят серьезный экологический ущерб Украине, а восточный регион оказался на пороге экологической катастрофы. Об этом сообщают "Новости ООН".
"Сегодня война разрушает окружающую среду в Украине. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов - до сих пор на территории, прилегающей к зоне боевых действий, полыхают 12 тысяч лесных пожаров", - отмечают эксперты.
В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира.
"Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой - загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму", - отметила эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.
По оценкам экспертов, промышленные предприятия в восточном регионе страны несут потенциальную угрозу здоровью людей и природе.
"В регионе сосредоточено 5,5 тыс. промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды. Загрязнение рек, включая Дон, угрожает здоровью людей. Зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинена неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия", - отмечают в ООН.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе боевики роют траншеи между жилыми домами.
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