На Тернопільщині телефонні шахраї грабували людей [ Редактировать ]
В Україні знову розгулялися телефонні шахраї. Чергову групу аферистів затримали на Тернопільщині. Керували ними - спільники з терористичної ЛНР. Діяли за добре відомою схемою - та виявляється, довірливих українців ще вистачає.
До своєї чергової жертви шахраї зателефонували близько опівночі. Назвалися товаришами онука й сповістили пенсіонерові - мовляв, "хлопець скоїв ДТП, і зараз у реанімації". Бажано все якнайшвидше владнати. Аферисти забрали в старого все, що той мав.
"Стукають мені у двері, "Ви хто? - Я Сергій Іванович чи Григорович, - я от по порученню, маю забрати у вас ті гроші. Скільки ви маєте? Я кажу готівкою всього-на-всього 12 тисяч. - То де вони? Та от в серванті", - розповідає потерпілий.
"Кур'єр", що видавав себе за поліцейського, дістав гроші, перерахував і навіть залишив пенсіонерові розписку. Дідусь зрозумів, що став жертвою шахраїв - лише після того, як зловмисник пішов.
"То якась не розписка, а якась каракуля, він там написав. Я зрозумів, що він - шахрай, зразу зібрався і пішов - зробив заяву в поліцію", - говорить потерпілий
Того дня шахраї встигли ошукати ще двох людей - загалом на кілька десятків тисяч гривень. Та поліцейські впіймали злодіїв на гарячому. Це троє осіб - двоє раніше засуджених чоловіків та жінка - вихідці з Полтавської та Запорізької областей.
"І один і другий раніше мали проблеми із законом - являються раніше судимими, крім цього один із вказаних громадян в липні цього року притягувався за аналогічні злочини", - говорить оперативний працівник Тернопільського управління ДВБ Національної поліції України.
Правоохоронці з'ясували - затримані - члени злочинного угруповання. Виконували роль посередників - збирали гроші у жертв. А ось координатори "схем" - перебувають на непідконтрольній території України. Минулого тижня копи вже знешкодили таку ж групу шахраїв.
"Поєднує їх безпосередньо те, що всі дзвінки поступають з тимчасово окупованої території з міста Луганськ. Поєднуються вони також і способом скоєння злочину - оскільки люди, які телефонують представляються псевдо працівниками поліції", - повідомив оперативний працівник Тернопільського управління ДВБ Національної поліції України.
Затримані свою провину визнали. Їх взяли під варту. Оперативники встановлюють спільників і просять громадян - не довіряти телефонним аферистам.
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