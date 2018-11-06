16 квадратних метрів на сім'ю - з холодними батареями, грибком на стінах і захмарними сумами за комуналку. Це - про один з гуртожитків на Дніпропетровщині, де мешкають переселенці з Донбасу. За своє убоге житло - мусять платити по півтори-дві тисячі гривень на місяць. Таких грошей в людей немає, тож набігли вже чималі борги. Як жити далі - думали разом з нашими кореспондентами.

Будинок Тетяни Реутської в Ясинуватій підірвали бойовики. Торік вона переїхала до Синельникового. Живе в гуртожитку. Має кімнату - 16 квадратних метрів. Узимку - каже - зігрітися неможливо.

"Сплю в платке и вот в этой курточке, потому что в комнате очень холодно. Из-за того что холодно образовался грибок", - розповідає Тетяна Реутська, переселенка.

А от рахунки за холоднечу приходять - захмарні. В опалювальний сезон - це й півтори тисячі гривень, і навіть - дві. Віддати весь свій заробіток за комуналку жінка не в змозі, платить скільки є. У підсумку - борг уже сягнув чотирьох тисяч.

"Составили такой акт, что Реутская отказывается погашать долги и подписывать акт о выселении. Вот так вот", - занепокоєна Тетяна Реутська, переселенка.

Гуртожиток - на балансі Синельниківського професійного ліцею. Тут - 300 кімнат, проте заселені лише вісім. Борги за комуналку є у всіх. І вони тільки зростатимуть, адже плата за опалення цієї зими збільшиться удвічі - попередили людей.

"Январь месяц 1524 гривен, то есть, получается в этом году, скорее всего, будет около 3 тысяч", - говорить Тетяна Она, донька переселенки.

Керівництво ліцею пояснює - за опалення, воду, водовідведення та квартплату переселенці сплачують залежно від площі кімнати. А от формулу, за якою люди розраховуються за світло, вигадали самі.

"120 дней они прожили, все 8 человек. - У місяці ж 31 день. - "Человеко-дней". Допустим, 31 день, плюсуются все дни и киловатты делятся на дни. - За якими нормативами? Можливо Нацкомісія? - Це наші особисті".

Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниковської міськради - відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники.

"Люди не могут получить субсидию на оплату, у них в комнатах должны стоять индивидуальные счетчики. По условиям проживания - они не могут этого сделать. На наш запрос, "а что было предусмотрено для того, чтобы как-то облегчить условия проживания людей", нам ответили - город не может в это вмешиваться это собственность Министерства образования", - заявила Наталія Кожина, правозахисник.

Юристи передали до міськради Синельникового чергову заяву з проханням - забрати гуртожиток для переселенців у Міністерства освіти в комунальну власність.