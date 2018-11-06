Полекзит - після Брекзиту: Польща може вийти з Євросоюзу. Про таку загрозу попередив голова Європейської ради Дональд Туск.

Усе - через непорозуміння з Брюсселем щодо судової реформи, яку проводить правляча партія "Право і справедливість".

Ухвалений закон про Верховний суд передбачає контроль парламенту та Мін'юсту над призначенням суддів. Єврокомісія постановила, що документ несумісний з законодавством ЄС, бо підриває принципи незалежності судових органів. Варшава зауваження ігнорує.

На думку Туска, позиція нинішньої влади може взагалі призвести до виходу Польщі з ЄС.