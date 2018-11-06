Голосування у США триває на тлі скандалу з передвиборчим роликом Дональда Трампа. Одразу три найбільші телеканали та соцмережа Facebook відмовилися показувати рекламу, назвавши її расистською.

У відео республіканці зробили ставку на проблему з нелегальною міграцією. Герой ролика - мексиканець, засуджений за вбивство двох поліцейських, який нібито прибув у США, коли при владі були демократи.

Після масових скарг глядачів ролик заблокували на CNN, NBС та FoxNews. Крім того, журналісти з'ясували, що злочинець опинився на території Штатів за часів республіканців.

Сам Трамп не вважає відео образливим.