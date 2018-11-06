Без терміну давності. У німецькому Мюнстері розпочався процес над колишнім наглядачем нацистського концтабору "Штуттгоф". У чому його звинувачують і коли буде вирок? Тетяна Логунова продовжить.

До зали засідань обвинувачуваного завозять на інвалідному візку. Чоловікові - 94, але лікарі дійшли висновку, що стан його здоров'я дозволяє постати перед судом. І розповісти - що він робив у концтаборі "Штуттгоф" під час Другої світової.

"Штуттгоф" - нацистський концтабір на території окупованої німцями Польщі. За роки його існування там знищили понад 65 тисяч людей. В'язнів труїли газом, проводили жорстокі медичні експерименти, а людський жир використовували у виробництві мила.

Обвинувачуваний Йоханн Р. - служив тут наглядачем. А отже, вважають прокурори - був причетний до масових убивств. Хоча сам він стверджує - навіть не здогадувався, що в таборі знищували людей.

"Його звинувачують у причетності до сотень убивств. За роки, коли він працював наглядачем, в'язнів ліквідовували в газових камерах, пострілами в потилицю, вони помирали від голоду й замерзали на смерть", - заявляє Андреас Брендель, представник прокуратури Дортмунда.

Почути, що скаже обвинувачуваний хочуть і співпозивачі. Це родичі колишніх бранців "Штуттгофа", які приїхали на суд з Ізраїлю, Канади та США.

"Я дуже вдячний тим, хто ініціював цей процес. Моя родина ніколи не думала, що таке може відбутися. Для мене, як для представника третього покоління, велика честь бути свідком цієї події й сказати: так, це сталося!", - говорить Бен Кохен, співпозивач.

"Мета моїх підзахисних - не посадити цього літнього чоловіка за ґрати. Для них важливо інше - справедливість", - говорить Онур Озата, адвокат співпозивачів.

Очікується, що процес триватиме до лютого наступного року. З огляду на вік обвинувачуваного, лікарі порекомендували короткі засідання - не довше ніж дві години на день.