У США сьогодні тривають так звані "проміжні" парламентські вибори - і хоча їм зазвичай приділяють менше уваги, ніж президентським, саме це голосування може не просто змінити баланс сил у Вашингтоні, а й визначити подальшу політику країни. Особливість цьогорічних виборів - те, що американці сприймають їх - винятково як спосіб сказати "так" чи "ні" Дональду Трампу.

Останнє слово буде за великими штатами, де люди постійно змінюють свою думку і результат - неможливо передбачити. За голосуванням саме в такому штаті, у Флориді - стежить мій колега Дмитро Анопченко.

Майамі біч прокидається рано: о сьомій - щойно відчинили двері - перші виборці прийшли на дільницю. Бюлетень довгий - 5 аркушів тексту з обох боків, тож аби заповнити його - треба час.

Американські вибори дуже відрізняються від тих, до яких ми звикли в Україні. Правил, обов'язкових для всієї держави, - немає. Кожен штат визначає їх сам. Пресу та міжнародних спостерігачів тримають за 75 кроків від дільниці - не ближче - і ти маєш їх відрахувати. А черги - радше виняток, адже виборчі комісії заздалегідь надіслали всім бюлетені - не повірите - поштою, факсом та навіть "електронкою". Заповнюй, повертай - і твій голос врахують.

До того, що сьогодні відбувається у Флориді та інших штатах - увага всієї країни прикута. Адже, по-перше, саме вони фактично визначають переможців, а по-друге - соціологи давно помітили феномен: підсумки голосування в "сонячному штаті" завжди майже повністю збігаються з тим, як країна в цілому проголосує. З розмов розуміємо - думки виборців тут розділилися.

"Я ніколи не голосувала за Трампа. І за жодного республіканця ніколи не проголосую! Адже країна котиться в безодню, ми всьому світові надсилаємо негативні меседжі - це більше не Америка, яку ми знали!", - говорить Сюзанна, прихильниця демократів.

"Тільки команда, яка при владі, може дати нам стабільність, моє серце з ними! Хай лишаються, не треба нам ніяких змін", - говорить Боніта, прихильниця республіканців.

Кандидати в конгрес та в губернатори від демократів і республіканців поки що йдуть "пліч-о-пліч". У підсумку розрив буде щонайбільше один відсоток. Та якщо навіть ці невеликі відсотки відійдуть демократам - то, отримавши більшість у нижній палаті конгресу, вони серйозно шкодитимуть команді Трампа.

Проте оточення глави держави все ж сподівається на диво - розповіла журналістам близька до Трампа людина - Рік Скотт.

"Демократи тільки і вміють, що говорити. Промови красиві - а реальних дій не буде! Ось чому ми обов'язково переможемо - утримавши конгрес, я в цьому впевнений", - заявляє Рік Скотт, губернатор Флориди, кандидат у Сенат США від республіканців.

Кампанія була скандальною. Тож і однопартійцям Трампа, і його противникам за цей період вдалося "розкачати" своїх виборців.

Зазвичай у таких штатах, як Флорида, дуже висока явка під час президентських виборів - до 75 відсотків. А під час парламентських - всі лишаються вдома. І тільки зараз, як сказали нам у виборчкомах - очікують рекордної явки до 60-65 відсотків.

Перші результати оголосять уже о сьомій вечора - а далі до самого ранку рахуватимуть голоси, які вирішать - зміниться курс країни чи ні.