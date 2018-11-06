На Черкащині масово потруїли безпритульних собак [ Редактировать ]
У місті Ватутіне на Черкащині ще від весни хтось труїть безпритульних собак. Тварини сотнями в муках помирають на очах у перехожих. Місцеві зоозахисники вже навіть знайшли підозрюваних. Чи вдасться їх покарати - з'ясовували мої колеги.
"30 жовтня, 12:30 собака була нагодована паштетною ковбасою із білими пігулками".
Ці кадри зняли ватутінські волонтери. Того дня невідомий чоловік на очах у десятків перехожих нагодував тварин у центрі міста пігулками від туберкульозу.
"Хороший, хороший, хороший мальчик".
А це той самий пес з відео за тиждень після отруєння. Місцеві зоозахисники були поряд і все бачили. Євгенія розповідає, отруту з'їли щонайменше п'ять собак у цьому районі. На щастя, всіх виходили.
"Ту ще у нас є волонтер, але сьогодні вона не прийшла. Вона почала кричати, що собаки почали битися в конвульсіях. Я побігла швидко в аптеку і купила "Вітамін Б6" і ми встигли вколоти", - розповідає Євгенія Шигріна, волонтер з Ватутіного.
У Ватутіному з весни це вже другий випадок. Лідія Миколаївна розповідає, у травні в їхньому дворі отруїли шістьох собак, і не лише безпритульних, а й домашніх. Пенсіонерка бачила, як невідомий чоловік чимось підгодовував тварин.
"Дивлюся, годує чоловік молодий, прямо пхає їм в рота щось з м'яса - я бачила, що на м'ясо схоже. Я кажу до чоловіка, - он диви, яка добра людина. Довге волосся, косичка така тут, зав'язаний хвостик", - розповіла Лідія Шевченко, жителька міста Ватутіне.
Тоді, за твердженням місцевих зоозахисників, у місті майже одночасно отруїли понад сотню собак. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція навіть відкрила кримінальне провадження, але зловмисника так і не знайшли. Ось відео з тим самим чоловіком, якого волонтери заскочили на місці злочину 30 жовтня.
"Якщо ти не винуватий - розгорни руку. Он в нього ще пакет в кармані цілий. Саша, зупинись. Це так просто сьогодні не закінчиться! Там пів будинку опізнало тебе. Ось таблєтка!"
На цих кадрах - продавець із магазину побутової техніки Олександр Матвійчук. Чоловік не приховує, до безпритульних собак ставиться негативно, але запевняє - нікого не труїв.
"Я роблю так, щоб їх не було - я розганяю їх. - А яким чином? - Просто розганяю - палкою чи ще чимось. Це що мене бачили, що я кинув якусь недоїдену ковбасу, чи ще щось - це ж не означає, що я її отруїв", - заявив Олександр Матвійчук, підозрюваний в отруєнні собак.
Винен чи ні - наразі з'ясовують правоохоронці. Поліцейські проводять експертизи та вивчають відеоматеріали. Поки що підозри Олександрові Матвійчуку слідчі не висувають.
"Для того щоб виносити підозру - в слідчого повинні бути зібрані матеріали, які підтверджують причетність даної особи до вчинення даного кримінального правопорушення", - говорить Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків із громадськістю ГУ НП у Черкаській області.
Нині слідчі чекають результатів експертиз, а вони можуть тривати місяцями.
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