Законопроект об адвокатуре отбирает у людей право на защиту - Гвоздий [ Редактировать ]
Депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй (внефракционный) и заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Валентин Гвоздий выступили против законопроекта Президента Украины Петра Порошенко об адвокатуре (№9055). Об этом они сообщили в ходе брифинга в парламенте.
"В последние дни рассматривается законопроект об адвокатуре №9055, внесенный Президентом Украины, который направлен на уничтожение этой институции как независимого полноценного органа", - сказал Гвоздий.
Адвокат заявил, что законпроект №9055 нарушает права человека, а его разработка проходила тайно и без участия Национальной ассоциации адвокатов Украины.
"Этот законопроект на самом деле делает наше государство тоталитарным. Он отбирает у человека право на защиту. Этим законом предлагается дать больше рычагов правоохранительным органам для давления на адвоката", - подчеркнул Гвоздий.
В частности, адвокатура выбирает представителей в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Дисциплинарную прокурорскую палату.
"Это серьезный предохранитель для злоупотребления судебной системы и давления на нее представителями власти. И именно это происходит сегодня! Под видом взятия под контроль адвокатуры по принципу разделяй и властвуй государство усиливает свое влияние на судебную систему", - уточнил адвокат.
По словам Гвоздия, действующий ныне закон об адвокатуре был разработан при содействии европейских экспертов и подтвержден 2 выводами "Венецианской комиссии" о соответствии мировым стандартам.
"Зачем менять то, что и так соответствует мировым стандартам?" - спрашивает адвокат.
Зампредседателя НААУ выступает за поддержку альтернативных президентскому законопроектов об адвокатуре и за рассмотрения всех, внесенных в парламент законопроектов, "Венецианской комиссией" на соответствие стандартам Совета Европы.
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