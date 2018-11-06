Снос Шулявского моста снова отложили - СМИ [ Редактировать ]
Демонтаж Шулявского путепровода в Киеве перенесли, ориентировочно он состоится 15 декабря. Тогда его закроют для автомобилей. Об этом сообщает "Сегодня".
На данный момент на мосту продолжаются работы по перекладке инженерных сетей.
В компании Североукраинский строительный альянс, которая будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка, - говорится в сообщении.
Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября. Об этом заявлял главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник. Работы по строительству новой развязки продлятся около полутора лет.
Ранее мы писали о том, что тройное ДТП заблокировало Шулявский путепровод.
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