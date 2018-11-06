Ученые из Великобритании предполагают, что хронотип человека может влиять на риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет The Times.

Авторы проведенного в стране исследования установили, что у женщин, считающих себя "жаворонками", случаи заболевания раком молочной железы отмечались на 40% реже, чем у женщин -"сов".

Повышенные онкологические риски наблюдались не только у "сов", но и у тех участниц исследования, которые спали больше рекомендуемых семи-восьми часов в сутки. Каждый лишний час сна повышал вероятность развития заболевания примерно на 20%. По словам руководителя исследования Ребекки Ричмонд из Бристольского университета, пока не ясно, можно ли повлиять на эту картину, поменяв образ жизни и режим сна.

Выводы Ричмонд и ее коллег были сделаны после обработки информации из базы данных масштабного статистического исследования UK Biobank, в котором принимают участие более полумиллиона добровольцев, а также международного генетического исследования, проводимого Ассоциацией рака молочной железы. В общей сложности были обобщены данные, которые ученым представили 409 тысяч женщин. Выводы исследователей пока не опубликованы в научных журналах, однако были представлены во вторник участникам съезда Национального института исследования рака в Глазго.

"Возможно, существует общая генетическая причина того, что человек - "жаворонок" и наличия у него факторов риска развития рака груди. К примеру, генетические детерминанты сна могут также воздействовать на нейронные механизмы, влияющие на риск развития рака груди вне зависимости от того, какого режима сна человек придерживается. В данном случае режим сна будет связан с онкологическими рисками, но не будет являться их непосредственной причиной", - заявил The Times сотрудник Имперского колледжа Лондона Дипендер Гилл, не участвовавший в исследовании.

Проводившиеся ранее в разных странах мира исследования указывают на наличие взаимосвязи между повышенным риском развития рака и работой по ночам. Одним из объяснений может быть то, что люди, работающие в ночную смену, не получают достаточно солнечного света, который необходим для выработки гормона мелатонина, защищающего от развития рака груди. Всемирная организация здравоохранения включает работу в ночную смену в список вероятных канцерогенных факторов.

Также читайте о том, почему нельзя терпеть головную боль