Новолуние 7 ноября: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
7 ноября пройдет новолуние в знаке Скорпиона. Существует ряд примет и суеверий, связанных с этим днем.
- При закате цвет солнца золотисто-бронзовый - к плохой погоде.
- День начнется туманом - быть оттепели.
- Ветер завывает - к сохранению текущей погоды еще на несколько дней.
- Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет
- Звезды светили тусклым светом - день будет ненастный
- Если встать рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день
- Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет
Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в новолуние 7 ноября.
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