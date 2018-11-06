7 ноября пройдет новолуние в знаке Скорпиона. Существует ряд примет и суеверий, связанных с этим днем.

При закате цвет солнца золотисто-бронзовый - к плохой погоде.

День начнется туманом - быть оттепели.

Ветер завывает - к сохранению текущей погоды еще на несколько дней.

Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет

Звезды светили тусклым светом - день будет ненастный

Если встать рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день

Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет

Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в новолуние 7 ноября.