Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Законопроект после ряда неудачных голосований поддержали 240 парламентариев.

В пояснительной записке подчеркивается, что из-за неурегулированности вопросов противоминной деятельности на законодательном уровне в Украине осуществляется несистемное разминирование местности, преимущественно вдоль линии разграничения, и отдельных объектов в освобожденных районах.

"В своем докладе за февраль 2018 года координатор кластера ООН по вопросам защиты отмечает, что наличие неразорвавшихся мин и боеприпасов влияет на жизнь двух миллионов человек на востоке Украины, представляет угрозу жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры, препятствует свободе передвижения, перекрывает доступ к средствам существования и ограничивает возможности для досуга детей. Украина входит в число стран с наибольшим в мире количеством жертв мин и других взрывоопасных остатков войны", - говорится в записке.

Авторы проекта отмечают, что согласно статистическим данным Министерства обороны, обнародованным в СМИ, с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок.

Основное содержание закона

Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминированию и их обязанности.

Также предлагается определить источники финансирования противоминной деятельности; порядок учета операторов противоминной деятельности, оказания помощи пострадавшим лицам (жертвам) от взрывоопасных предметов, определение статуса территорий для нужд противоминной деятельности; полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата Центра противоминных операций и тому подобное.

Кроме того, проектом предусматривается определить существенные условия договора о закупке работ и (или) услуг в сфере противоминной деятельности и предлагается установить ответственность за нарушение законодательства в сфере противоминной деятельности как субъектов противоминной деятельности, так и специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.

Центр противоминных операций

В документе дается определение Центру противоминных операций. Так, это центральный орган исполнительной власти, основной задачей которого является обеспечение реализации госполитики в сфере противоминной деятельности и осуществление информационно-методического обеспечения деятельности национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Национальные стандарты в области противоминной деятельности разрабатываются Центром и утверждаются Кабинетом министров Украины.

Состав Центра также утверждает Кабмин по предложению национального органа по вопросам противоминной деятельности (постоянно действующий межведомственный коллегиальный орган, создаваемый правительством и обеспечивающий формирование госполитики в сфере противоминной деятельности).

Центр противоминных операций в сфере противоминной деятельности:

координирует деятельность по проведению операций по разминированию на территории Украины и за ее пределами;

вносит предложения по формированию госполитики в сфере противоминной деятельности;

обеспечивает информирование общественности о реализации госполитики в сфере противоминной деятельности;

осуществляет управление качеством проведения операций по разминированию;

вносит предложения о порядке осуществления контроля качества противоминной деятельности, структуры и должностного состава инспекции по контролю качества;

выполняет другие задачи, определенные законами Украины и возложенные на него Кабмином.

Кроме того, Центр разрабатывает и представляет на утверждение национальному органу по вопросам противоминной деятельности ежегодный план противоминной деятельности, содержащий перечень территорий, подлежащих разминированию, мероприятий, необходимых для осуществления такого разминирования, и последовательность их реализации, сроки выполнения работ; порядок создания, ведения и доступа к сведениям реестра операторов противоминной деятельности и единого госреестра обследования, выявления и очищения территорий, обезвреживания и (или) уничтожения взрывоопасных предметов.

Ранее в Кабмине сделали заявление о санкциях России против Украины.