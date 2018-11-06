Во вторник вечером, 6 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют карты Google Maps.

На правом берегу пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, на Оболони (в районе "Минской" и "Почайной", перекрыто движение в районе метро "Героев Днепра"), на ул. Богатырской, на Куреневке, Лукьяновке, на Подоле, на Набережном шоссе, в районе Шулявского моста, на проспекте Победы, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки наблюдаются на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, Крещатике, ул. Институтской, ул. Михаила Грушевского, в районе станции метро "Выдубичи", на Голосеевском проспекте и Большой Окружной дороге.

Пробки также образовались на мосту Метро и на Северном мосту.

На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станций метро "Бориспольская", "Позняки", "Славутич", частично на Днепровской набережной, в районе Дарницкой площади. Кроме того, в районе станции метро "Левобережная" зафиксировано два ДТП.

Ранее мы писали, что в Киеве возле ж/д вокзала появилась огромная яма