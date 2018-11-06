Корь в Украине: страна близится к новому антирекорду [ Редактировать ]
С начала 2018 года в Украине корью заболели уже более 36 тысяч людей. Темпы распространения заболеваемости корью могут достичь и превысить худший показатель, который был зафиксирован в Украине в 2006 году. Тогда болезнь обнаружили у более 42 тысяч человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что корью заболели уже 36 455 человек - 14 111 взрослых и 22 344 ребенка. Наибольший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине от начала независимости, - 42 тыс. 724 больных. Это было в 2006 году.
В Центре отмечают, что если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить этот показатель.
"Лекарств от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори", - добавили в Минздраве.
В Центре добавляют, что наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается именно в тех областях, где низкий уровень вакцинации. Это Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области.
В целом в течение 44 недель 2018 года корью заболело 1 246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше предыдущей недели. Всего, по данным Минздрава, с начала года от осложнений кори умерли 15 человек - 11 детей и четверо взрослых.
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