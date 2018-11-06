В Киеве 7 ноября "заблокируют" центр [ Редактировать ]
В среду, 7 ноября на правительственном квартале съедутся владельцы "евроблях". В связи с этим, движение в центре Киева будет перекрыто. В планах активистов - масштабная акция протеста. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на "АвтоЕвроСилы" Украины.
Пройдет акция в поддержку законопроектов для растаможки автомобилей. В связи с этим в правительственном квартале столицы ожидаются пробки, а движение автобусов, скорее всего, будет заблокировано.
6 октября "АвтоЕвроСилы" провела предупредительную акцию. В среду съедутся представители "евроблях" с разных городов под стены Верховной Рады. Это вторая акция протеста в поддержку законопроекта для облегчения растаможки автомобилей.
Центр города остановится.
Акция стартует в 6:00, но трудности в перемещении на транспорте начнутся раньше. Представитель "АвтоЕвроСилы" заранее извинился перед горожанами за пробки и дискомфорт.
Какие улицы лучше объезжать: улица Грушевского, улица Институтская, улица Крещатик, улица Европейская, Парковая и другие.
Советуем автомобилистам заранее спланировать свои маршруты. А жителям Киева, чтобы не опоздать на работу, выбрать метро либо пройтись до офиса пешком.
Ранее мы писали о том, что Комитет Рады одобрил законопроекты о "евробляхах".
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