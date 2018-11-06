В Україні створять Президентський фонд підтримки талановитих студентів - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Освіта отримає додаткові гроші - про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами і ректорами національних вищих навчальних закладів.
Президент оголосив про створення Фонду, який підтримуватиме талановиту молодь. Зокрема, в технічних галузях.
Петро Порошенко також нагадав, що нові можливості освітяни можуть отримати завдяки його візиту до Туреччини, який відбувся днями. Співпрацею з українськими вишами зацікавився Стамбульський університет.
"Мені було приємно почути від ректора, що вони зацікавлені негайно встановити партнерські відносини з українськими університетами. І забезпечити отримання студентами подвійного диплому.
Я прийняв рішення про заснування фонду президента для підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Щоб талановита молодь, навіть, якщо вона не має достатньо коштів - повинна мати підтримку президента і держави", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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