Освіта отримає додаткові гроші - про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами і ректорами національних вищих навчальних закладів.

Президент оголосив про створення Фонду, який підтримуватиме талановиту молодь. Зокрема, в технічних галузях.

Петро Порошенко також нагадав, що нові можливості освітяни можуть отримати завдяки його візиту до Туреччини, який відбувся днями. Співпрацею з українськими вишами зацікавився Стамбульський університет.

"Мені було приємно почути від ректора, що вони зацікавлені негайно встановити партнерські відносини з українськими університетами. І забезпечити отримання студентами подвійного диплому.

Я прийняв рішення про заснування фонду президента для підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Щоб талановита молодь, навіть, якщо вона не має достатньо коштів - повинна мати підтримку президента і держави", - наголосив Петро Порошенко, президент України.