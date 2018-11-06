Гучні заяви і гучні вимоги. У парламенті сьогодні півдня вирішували, чи створювати тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати напад на Катерину Гандзюк. Нардепи довго не могли визначитися, хто увійде до її складу.

Були сьогодні в парламенті й головні силовики - їх терміново викликали під купол. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Смерть Катерини Гандзюк - як ніщо інше - позначилася на роботі народних депутатів. Насамперед - під куполом голосують за те, щоб силовики з'явилися в Раді.

"Невідкладно викликати у парламент представників правоохоронних органів для того, щоб ми змогли від них почути оцінку того, що відбувається", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

А разом з тим, депутатські фракції наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії - аби слідство було під наглядом нардепів.

"Коаліція, намагається створити абсолютно контрольовану ТСК. Ми вважаємо це принциповим, щоб в цій ТСК був незалежний голова, друге - щоб всі взяли відповідальність за роботу цієї комісії, що туди будуть з'являтися правоохоронні органи і давати свої пояснення", - говорить Олена Сотник, народний депутат, "Самопоміч".

Паралельно з цим, із трибуни лунають і інші ультиматуми - майже всі фракції проти підвищення ціни на газ. І відмовляються голосувати за будь-що, поки парламент не втрутиться у вартість блакитного палива.

"Ми підписали разом з лідерами інших фракцій, крім фракції коаліції - проект постанови про скасування рішення Уряду про підвищення ціни на природній газ і запровадження мораторії про підвищення ціни на природній газ", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".

"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення, яке припинить тарифний геноцид. Рада може прийняти постанову - відмінити рішення Кабінету міністрів, або - наш законопроект по граничній ціні на газ для населення, яку ми підготували і внесли в Парламент. Ми розрахували ціну - ми вважаємо, що вона повинна бути максимально 5,500 тисяч гривень з усіма надбавками, інвестиціями - це економічно розрахована ціна", - заявив Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

"Ми не будемо нічого голосувати , поки не буде проголосована постанова про скасування підвищення ціни на газ. На українському природньому газі ділки сьогодні заробляють, постачаючи втридорога український природній газ людям. Ми вважаємо, що все, що відбувається довкола ціни на газ - це величезна корупція, непомірна корупція, які прикривають так званими ринковими цінами, ринкових цін на газ не існує - тому що не може ринкова ціна встановлюватись постановою Уряду!", - наголосила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Обговорювати ці вимоги - і щодо ціни на газ, і щодо створення ТСК - голови фракцій пішли на закриту нараду до спікера. У сесійній залі - перерва, а за зачиненими дверима визначали, за що голосуватимуть насамперед. Спочатку все ж таки - звіт силовиків і контроль нардепів за слідством. Щоправда, вплинути на перебіг справи обранці не зможуть жодним чином.

"Зараз голови фракцій - "Батьківщина", "Самопоміч", вимагають створення цієї слідчої комісії і найголовніше - щоб її очолив не представник БПП, який контролює ГПУ і СБУ, і не представник народного фронту - який контролює поліцію - а саме - представник опозиції", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

"ТСК ніколи не займалась безпосередньо слідством, тобто вона буде заслуховувати і стимулювати слідчих як МВС, Нацполіції, СБУ, які займаються виявленням замовника злочину - будуть слідкувати за процесуальними діями прокуратури, але це тільки додатковий стимул", - наголосив Сергій Березенко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Дійсно, на жаль - до цього часу немає закону, який вводив би аж до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, які не з'являються або відмовляються, або дають неправдиві свідчення Тимчасовій слідчій комісії", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

Після перерви у Раді з'явились очільники силових відомств - і СБУ, і МВС, і Нацполіції та ГПУ. На сьогодні слідством майже доведено вину виконавців та організаторів, у цій частині справу вже найближчим часом передадуть до суду.

"Затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця, всі, на жаль - учасники АТО", - повідомив Сергій Князєв, голова Національної поліції України.

А от щодо замовника - складніше. Про це багато говорив Генпрокурор, зокрема - що слідство підозрює 12 осіб.

"До вчорашнього дня я був впевнений, що у найближчій час ми спрацюємо ефективно, тим не менш, вчора, в ході "піару на крові", який розгорнула частина тих, хто хоче спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства - одна з версій витекла в ЗМІ", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Ця версія - стосується можливої причетності Ігоря Павловського, помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука, до злочину. Мовляв, він передавав кошти від замовника виконавцям убивства Катерини Гандзюк. Самого нардепа в Раді сьогодні не було, а помічника Павловського зранку звільнили, мовляв, для об'єктивного слідства. Втім, через усі інформаційні зливи у Генпрокурора, схоже, нерви не витримали - попросився у відставку.

"Сьогодні звинувачують не тих, хто вбив Гандзюк і затриманий Нацполіцією - а тих, хто по думці слідчого - не вказує потрібного їм замовника, для захоплення влади. Це все боротьба за владу, на цих ефірах, тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Зрештою, поки про відставку Генпрокурора не йдеться. Заслухавши силовиків у Раді, депутати тільки й змогли, що створити тимчасову слідчу комісію. Очолив її позафракційний Борислав Береза, а у складі - представники всіх фракцій і груп. Тож тепер нардепи мають допомогти слідству якомога швидше поставити крапку у справі вбивства херсонської активістки.

Зрештою постанову про мораторій на підвищення ціни на газ у сесійній залі так і не розглянули. Натомість на вечірньому засіданні зробили три невдалих спроби проголосувати за закон про розмінування територій на Донбасі.

"Батьківщина" та радикали погодилися підтримати його лише за умови, що завтра або в четвер мораторій розглянуть під куполом у першу чергу. І тільки після цього - з четвертої спроби - закон про розмінування все-таки ухвалили.